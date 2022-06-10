Бах: Немає жодної країни у світі, яку б любили у всьому світі

Очільник Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах розкритикував рішення організаторів відсторонити росіян та білорусів від турніру. Хоча сам чиновник у ще у перші дні повномасштабного наступу Росії на територію України рекомендував міжнародним федераціям зробити теж саме.

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На думку Томаса Баха, державні органи не повинні були безпосередньо втручатися у це питання, оскільки таким чином порушується головний принцип перебування спорту поза політикою.

"Потрібно поважати уряди країн та роль, яку вони виконують. Подивімось у тенісі: у Парижі (Ролан Гаррос) російські гравці можуть грати як нейтральні, тоді як у Лондоні на Вімблдоні уряд каже їм "ні". І якщо ми це дозволяємо, якщо ми також у цьому замішані, тоді ми програли",

– сказав Бах.

"Як ми можемо тоді гарантувати у спорті проведення чесного міжнародного турніру, якщо уряди вирішують, виходячи зі своїх політичних інтересів, хто може брати участь у змаганні, а хто – ні? Якщо ми відкриваємо ці двері, то зараз це Росія та Білорусь, а завтра – це ваша країна. Немає жодної країни у світі, яку б любили у всьому світі. Це суперечить принципам, на яких ми стоїмо. Якщо ми дозволяємо вирішувати це урядам, тоді стаємо політичним знаряддям та не можемо гарантувати більше чесність", – зазначив очільник МОК.

Бах наголосив, що його слова не суперечать рішенням, які рекомендував МОК. Але вважає, що запроваджені санкції не є персональними, і не мусять стосуватися тих спортсменів, які виступають проти війни.

"Щоб бути чітким: олімпійське перемир'я стосується лише урядів. Кожен, хто підтримує війну, може і має бути покараний. Але усі, хто її не підтримує – їхні права мають поважати. За нашими правилами і згідно з міжнародним правом, санкцій не має і не може бути санкцій за те, що ти маєш (російський чи білоруський) паспорт", – додав фахівець.

Відсторонення росіян та білорусів від Вімблдону