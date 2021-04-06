Українську тенісистку Завацьку вкусив павук-вовк перед турніром у Швейцарії: фото

З українською тенісисткою Катаріною Завацькою перед турніром ITF у швейцарському Беллінцоні стався неприємний інцидент. Спортсменку вкусив павук, який сильно злякав дівчину.

Кривдник Завацької

Про такий інцидент Катаріна Завацька розповіла у сторіс в інстаграмі. Вона навіть зробила фото свого кривдника.

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Все сталось перед виїздом на змагання у Швейцарію. Дівчина якраз збирала речі, коли її вкусив павук, який заліз між одяг Катаріни. Тенісистка зізналась, що дуже боїться павуків, тому була налякана. Вона почала дзвонити до знайомих та лікарів, які могли б порадити, як саме діяти у такій ситуації, щоб не залишити отруту у пальці.

Однак лікар її заспокоїв, сказавши, що укус павука не є дуже небезпечним. Завацька вирушила в аптеку, щоб купити ліки, після чого повернулася в апартаменти, щоб прогнати кривдника з тенісної сумки. Українській тенісистці вдалось вийти переможницею з цієї непростої дуелі. Катаріна навіть встигла сфотографувати павука та викласти його світлину у себе в акаунті, підписавши фото: "Павук-вовк".

До слова. Катаріна Завацька після турніру у Швейцарії приїде в Україну. Тенісистка потрапила у список збірної нашої країни на матчі Кубку Біллі Джин Кінг проти Японії.

Після такої нервової ситуації тенісистка таки вирушила на автівці у Швейцарію, де вже цього тижня вийде на ґрунтове покриття. Завацька пропускає перше коло змагань. У другому раунді вона змагатиметься проти іспанки Єви Герреро-Альварес або росіянки Валерії Савіних.



Павук у сумці Завацької / Скриншот з instagram.com/katya_zavatska_