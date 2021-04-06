С украинской теннисисткой Катариной Завацкой перед турниром ITF в швейцарском Беллинцоне произошел неприятный инцидент. Спортсменку укусил паук, который сильно испугал девушку.

Обидчик Завацкой

О таком инциденте Катарина Завацкая рассказала в сторис в Инстаграме. Она даже сделала фото своего обидчика.

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Все произошло перед выездом на соревнования в Швейцарию. Девушка как раз собирала вещи, когда ее укусил паук, который залез между одежды Катарины. Теннисистка призналась, что очень боится пауков, поэтому была напугана. Она начала звонить знакомым и врачам, которые могли бы посоветовать, как именно действовать в такой ситуации, чтобы не оставить яд в пальце.

Однако врач ее успокоил, сказав, что укус паука не является очень опасным. Завацкая отправилась в аптеку, чтобы купить лекарства, после чего вернулась в апартаменты, чтобы прогнать обидчика из теннисной сумки. Украинской теннисистке удалось выйти победительницей из этой непростой дуэли. Катарина даже успела сфотографировать паука и выложить его фотографию у себя в аккаунте, подписав фото: "Паук-волк".

К слову. Катарина Завацкая после турнира в Швейцарии приедет в Украину. Теннисистка попала в список сборной нашей страны на матче Кубка Билли Джин Кинг против Японии.

После такой нервной ситуации теннисистка таки отправилась на машине в Швейцарию, где уже на этой неделе выйдет на грунтовое покрытие. Завацкая пропускает первый круг соревнований. Во втором раунде она сразится против испанки Евы Герреро-Альварес или россиянки Валерии Савиных.



Паук в сумке Завацкой/ Скриншот з instagram.com/katya_zavatska_