У тенісиста Гаеля Монфіса триває "чорна смуга". Бойфренд Еліни Світоліної не може виграти жодного матчу з лютого 2020 року. А на Australian Open вилетів вже у першому колі.

У першому колі Монфісу випало грати проти фіна Еміля Руусувуорі. Гра між ними тривала три години та 49 хвилини. У дев'ятому геймі п'ятого сету Монфіс тричі відіграв матч-пойнт суперника, але таки поступився. Ця поразка стала сьомою поспіль для Монфіса.

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Вже після гри на пресконференції Монфіс заявив про труднощі, які виникли в його житті. І які він не знає як подолати.

"У мене немає впевненості, я не можу знайти гру. Я погано граю, не можу подавати, не потраплю з форхенда, багато помиляюся, бігаю в шести метрах за задньою лінією. Я пашу як божевільний, але нічого не виходить. І коли людина вже впала, не треба його добивати. Я б хотів встати і сказати, що цей жах скінчиться, але поки не виходить", – заявив після гри Монфіс.

Пресконференція закінчилася сльозами на очах тенісиста. Після чого він встав та покинув приміщення.

Варто додати, що його дівчина – українська тенісистка Еліна Світоліна, поки ніяк не відреагувала на ситуацію. При цьому пара має спільний акаунт в інстаграмі, але там не було жодних повідомлень з 23 січня 2021 року.