Одна з найкращих тенісисток Австралії: експерша ракетка світу Саманта Стосур завершила кар'єру

Відома спортсменка вирішила повісити ракетку на цвях у 38 років. Кар'єра у парному розряді вийшла у Саманти більш успішною, але і в одиночному їй підкорявся турнір Grand Slam.

Світ жіночого тенісу проводжає на пенсію легенду. У свої 38 років зав'язати зі спортом вирішила відома тенісистка з Австралії Саманта Стосур, пише 24 канал.

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Крапку у своїй історії жінка поставила на домашньому турнірі Grand Slam – Australian Open. Саманта зіграла у першому колі парного мікст-турніру із іншим австралійцем Меттью Ебденом.

Господарі кортів програли дуету Схюрс – Мектич (Нідерланди та Хорватія), хоча перший сет був саме за австралійцями. Після поєдинку Саманту провели оваціями глядачі.

Кар'єра Саманти Стосур

Стосур є однією з найкращих тенісисток в історії Австралії. Її кар'єра триває аж з 1999 року. У 2010-му Саманта вийшла у фінал Ролан Гаррос, а вже за рік взяла свій єдиний турнір Grand Slam в одиночному розряді – US Open.

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Всього за кар'єру вона виграла 9 титулів і була четвертою ракеткою світу у 2011 році. Втім куди кращі виступи австралійці вдалися у парному розряді.

У 2006 році вона була лідером світового рейтингу. Серед 28 трофеїв у парному розряді Саманті покорились чотири турнірі Grand Slam – двічі US Open та по разу Australian Open та Ролан Гаррос.