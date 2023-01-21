Мир женского тенниса провожает на пенсию легенду. В свои 38 лет завязать со спортом решила известная теннисистка из Австралии Саманта Стосур. 24 канал.

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Точку в своей истории женщина поставила на домашнем турнире Grand Slam – Australian Open. Саманта сыграла в первом круге парного микст-турнира с другим австралийцем Мэттью Эбденом.

Хозяева кортов проиграли дуэту Схюрс – Мектич (Нидерланды и Хорватия), хотя первый сет был именно за австралийцами. После поединка Самант провели овациями зрители.

Карьера Саманты Стосур

Стосур является одной из лучших теннисисток в истории Австралии. Ее карьера продолжается с 1999 года. В 2010-м Саманта вышла в финал Ролан Гаррос, а уже через год взяла свой единственный турнир Grand Slam в одиночном разряде – US Open.

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Всего за карьеру она выиграла девять титулов и была четвертой ракеткой мира в 2011 году. Впрочем, лучшие выступления австралийцы удались в парном разряде.

В 2006 году она являлась лидером мирового рейтинга. Среди 28 трофеев в парном разряде Саманты покорились четыре турнира Grand Slam – дважды US Open и по разу Australian Open и Ролан Гаррос.