Тенісистка Козлова вийшла заміж: українка змінить прізвище у WTA-турі

Українська тенісистка Катерина Козлова більше не буде виступати під дівочим прізвищем. У WTA тепер буде заявлена Катерина Байндль.

Тепер вже не Козлова

Обранцем Катерини Козлової став 35-річний Міхаель Байндль – колишній німецький хокеїст. Пара розпочала свої стосунки у 2020 році, коли спортсмен почав працювати тренером українки з фізичної підготовки.

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У команду українки його запросив наставник Крістофер Кас. Паралельно Міхаель є тренером хокейної команди TEV Miesbach. Чоловік Катерини також пов'язаний із тенісом. Німець вже декілька років поспіль грає у своє задоволення та навіть бере участь у поєдинках на клубному рівні.

У WTA-турі прихильники Козлової більше не побачать Катерину під дівочим прізвищем. Спортсменка прийняла рішення виходити на корт під прізвищем чоловіка. У соцмережах пари майже немає спільних світлин, десь поодиноко фото з корту.

Що відомо про тенісистку