Тепер вже не Козлова
Обранцем Катерини Козлової став 35-річний Міхаель Байндль – колишній німецький хокеїст. Пара розпочала свої стосунки у 2020 році, коли спортсмен почав працювати тренером українки з фізичної підготовки.
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У команду українки його запросив наставник Крістофер Кас. Паралельно Міхаель є тренером хокейної команди TEV Miesbach. Чоловік Катерини також пов'язаний із тенісом. Німець вже декілька років поспіль грає у своє задоволення та навіть бере участь у поєдинках на клубному рівні.
У WTA-турі прихильники Козлової більше не побачать Катерину під дівочим прізвищем. Спортсменка прийняла рішення виходити на корт під прізвищем чоловіка. У соцмережах пари майже немає спільних світлин, десь поодиноко фото з корту.
Що відомо про тенісистку
- В оновленому рейтингу WTA українська тенісистка посідає 144 місце. Вона підійнялась на одну сходинку.
- Найвища позиція в одиночному розряді – 62-га. Було це ще у лютому 2018 року.
- Була у її кар'єрі дивна історія з допінгом. У 2015 році міжнародна федерація тенісу (ITF) звинуватила Козлову вживанні заборонених препаратів. Її було дискваліфіковано на шість місяців. Після цього українка вперше у кар'єрі, яку розпочала у 2008 році, пробилася до основної сітки турніру Гренд Слем — Відкритого чемпіонату США-2015.