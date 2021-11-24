Українка посідає 15 місце рейтингу WTA. Раніше Еліна Світоліна вперше з 2017 року покинула межі топ-10.
До слова Світоліна вперше заговорила про завершення кар'єри та назвала умову
Турніри, на які заявилася українка:
- 3 січня: WTA 500 (Аделаїда)
- 10 січня: WTA 500 (уточнюється)
- 17 січня: Відкритий чемпіонат Австралії
Що відомо про Світоліну
Еліна Світоліна – найтитулованіша тенісистка в історії України. Еліна перемогла на 15 турнірах WTA.
Призові українки вже сягнули понад 21 мільйон доларів. Вона першою з представниць України увійшла в топ-3 рейтингу WTA.
Також Світоліна першою в історії принесла Україні медаль Олімпійських ігор з тенісу. У Токіо спортсменка виборола бронзову нагороду.