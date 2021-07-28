Спека, яка "вбиває": тенісистка не дограла матч Олімпіади та покинула корт на візку – фото

Погодні умови на Олімпіаді-2020 у Токіо просто пекельні. Шалена спека створює багато проблем спортсменам, які змагаються на свіжому повітрі.

Складні умови у Токіо

Спортсмени зіткнулись із великою спекою на Олімпійських іграх у Токіо. Тенісистам не пощастило найбільше. Чвертьфінальний матч між Паулою Бадосою та Маркетою Вондроушовою завершився вже після першого сету. Іспанська тенісистка не змогла продовжити боротьбу.

Варте уваги Світоліна розкішно розбила Джорджі та пробилась у півфінал Олімпіади

Вондроушова та Бадоса розпочали матч після того, як корт покинули Світоліна та Джорджі – близько 13:00 за часом у Токіо. На момент початку зустрічі температура встигла піднятися до 30 градусів.

Що сталось із тенісисткою

На початку поєдинки іспанська тенісистка давала гідний бій суперниці та навіть за рахунку 2:1 зробила брейк. Однак після цього Бадоса віддала суперниці з Чехії п'ять геймів поспіль та завершила перший сет поразкою 6:3.

Іспанська тенісистка могла стати суперницею Еліни Світоліної у півфіналі Олімпійських ігор у Токіо. Україна у чвертьфіналі переграла італійку Камілу Джорджі.

Після цього суддя на вишці повідомив, що Бадоса знімається зі змагань. Спершу ніхто не зрозумів, чому таке рішення прийняла іспанська спортсменка. Паула не змогла покинути корт на своїх ногах. Тенісистку з Іспанії вивезли з майданчика на візку, на голові Бадоси був рушник.

. Лікарі надали потрібну медичну допомогу спортсменці. Але продовжити боротьбу за півфінал Паула вже не змогла.

У іспанки був запланований матч у змішаному парному розряді. Але логічно тенісистка знялась із поєдинку.

В 1/2 фіналу Олімпіади-2020 Маркета Вондроушова зіграє проти першої ракетки України Еліни Світоліної. Матч відбудеться 29 липня о 05:00 ранку за київським часом.