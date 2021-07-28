Сложные условия в Токио

Спортсмены столкнулись с большой жарой на Олимпийских играх в Токио. Теннисистам не повезло больше всего. Четвертьфинальный матч между Паулой Бадосой и Маркетой Вондроушовой завершился уже после первого сета. Испанская теннисистка не смогла продолжить борьбу.

Стоит внимания Свитолина роскошно разбила Джорджи и пробилась в полуфинал Олимпиады

Вондроушова и Бадоса начали матч после того, как покинули корт Свитолина и Джорджи – около 13:00 по времени в Токио. На момент начала встречи температура успела подняться до 30 градусов.

Что случилось с теннисисткой

В начале поединка испанская теннисистка давала достойный бой сопернице и даже при счете 2:1 сделала брейк. Однако после этого Бадоса отдала сопернице из Чехии пять геймов подряд и завершила первый сет поражением 6:3.

Испанская теннисистка могла стать соперницей Элины Свитолиной в полуфинале Олимпийских игр в Токио. Украина в четвертьфинале переиграла итальянку Камилу Джорджи.

После этого судья на вышке сообщил, что Бадоса снимается с соревнований. Сперва никто не понял, почему такое решение приняла испанская спортсменка. Паула не смогла покинуть корт на своих ногах. Теннисистку из Испании вывезли с площадки на коляске, на голове Бадоси было полотенце.

Важно! Теннисистка получила солнечный удар. Врачи оказали нужную медицинскую помощь спортсменке. Но продолжить борьбу за полуфинал Паула уже не смогла.

У испанки был запланирован матч в смешанном парном разряде. Но логично теннисистка снялась с поединка.

В 1/2 финала Олимпиады-2020 Маркета Вондроушова сыграет против первой ракетки Украины Элины Свитолиной. Матч состоится 29 июля в 05:00 утра по киевскому времени.