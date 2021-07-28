Сложные условия в Токио
Спортсмены столкнулись с большой жарой на Олимпийских играх в Токио. Теннисистам не повезло больше всего. Четвертьфинальный матч между Паулой Бадосой и Маркетой Вондроушовой завершился уже после первого сета. Испанская теннисистка не смогла продолжить борьбу.
Стоит внимания Свитолина роскошно разбила Джорджи и пробилась в полуфинал Олимпиады
Вондроушова и Бадоса начали матч после того, как покинули корт Свитолина и Джорджи – около 13:00 по времени в Токио. На момент начала встречи температура успела подняться до 30 градусов.
Что случилось с теннисисткой
В начале поединка испанская теннисистка давала достойный бой сопернице и даже при счете 2:1 сделала брейк. Однако после этого Бадоса отдала сопернице из Чехии пять геймов подряд и завершила первый сет поражением 6:3.
- Испанская теннисистка могла стать соперницей Элины Свитолиной в полуфинале Олимпийских игр в Токио. Украина в четвертьфинале переиграла итальянку Камилу Джорджи.
После этого судья на вышке сообщил, что Бадоса снимается с соревнований. Сперва никто не понял, почему такое решение приняла испанская спортсменка. Паула не смогла покинуть корт на своих ногах. Теннисистку из Испании вывезли с площадки на коляске, на голове Бадоси было полотенце.
У испанки был запланирован матч в смешанном парном разряде. Но логично теннисистка снялась с поединка.