У Асоціації лаун-тенісу зазначили, що вони дуже розчаровані таким рішенням Асоціації тенісистів-професіоналів. Та подальших своїх дій вони не прокоментували.

Варте уваги Поки Світоліна зайнята материнством: хто з українок виступить на Australian Open-2023

Вирок ATP

Британцям доведеться сплатити штраф у сумі 1 мільйона доларів. Також організації загрожує виключення із ATP, якщо вони знову не допустять спортсменів з Росії та Білорусі на турнір серії Великого шлему наступного року.

Цьогорічним переможцем у чоловічому розряді став серб Новак Джокович, у жіночому – Єлена Рибакіна, яка виступає за Казахстан.