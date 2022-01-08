Тенісист Ербер заразився Covid-19: він відмовився вакцинуватися та пропустить Australian Open

Французький тенісист П'єр-Юґ Ербер став першим, хто офіційно оголосив, що пропускатиме Australian Open, адже не має наміру вакцинуватися. Тепер же він заразився на коронавірус.

Влада Австралії офіційно оголосила, що пускатиме в країну лише тих, хто вакцинований від коронавірусу. Винятків вирішили не робити, навіть для тенісистів, які хотіли виступити на Australian Open.

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Відтак чимало тенісистів, які вирішили не вакцинуватися, були змушені відмовитися від участі в турнірі. Хоча Новак Джокович таки відправився на "зелений континент", але його в країну не пустили.

Одним з тих, хто відмовився від участі був француз П'єр-Юґ Ербер. Він чи не першим оголосив, що не зіграє в Австралії, адже не планує вакцинуватися.

Та на інших турнірах француз теж не виступить. Він здав позитивний тест на коронавірус.

"На жаль, я не зможу поїхати до Форлі наступного тижня, бо здав позитивний тест на ковід. У мене все добре, зараз лише слабкі симптоми. Сподіваюся, що скоро повернуся на корт", – написав Ербер в сторіс інстаграм.

Варто додати, що Ербер найбільшої слави здобув, виступаючи в парі. Він виграв усі чотири головні турніри Grand Slam. В Австралії він перемагав у 2019 році. А у 2021 році вдруге виграв Roland-Garros.