Власти Австралии официально объявили, что будут пускать в страну лишь тех, кто вакцинирован от коронавируса. Исключений решили не делать даже для теннисистов, которые хотели выступить на Australian Open.

В то же время Теннисистам предоставили ложную информацию относительно въезда в Австралию: жертвой мог стать Джокович

Поэтому многие теннисисты, которые решили не вакцинироваться, были вынуждены отказаться от участия в турнире. Хотя Новак Джокович таки отправился на "зеленый континент", но его в страну не пустили.

Одним из отказавшихся от участия был француз Пьер-Юг Эрбер. Он едва ли не первым объявил, что не сыграет в Австралии, ведь не планирует вакцинироваться.

Но на других турнирах француз тоже не выступит. Он сдал положительный тест на коронавирус.

"К сожалению, я не смогу поехать в Форли на следующей неделе, потому что сдал положительный тест на ковид. У меня все хорошо, сейчас лишь слабые симптомы. Надеюсь, что скоро вернусь на корт", – написал Эрбер в сторис инстаграм.

Стоит добавить, что Эрбер наибольшей славы снискал, выступая в паре. Он выиграл все четыре главных турнира Grand Slam. В Австралии он побеждал в 2019 году. А в 2021 году во второй раз выиграл Roland-Garros.