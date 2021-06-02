Чому Соль не залишився в Іспанії

Спортивний директор Тенеріфе Хуан Карлос Кордеро розповів, чому Тенеріфе відпустив Франа Соля. Іспанський клуб не став продовжувати оренду футболіста.

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Керівництво Тенеріфе хотіло залишити нападника у своєму складі. Але трансфер іспанці не потягнули. Причиною стала фінансова частина.

Повинен повернутися у київське Динамо. У нього там дуже висока зарплатня. Торік ми не платили і 30% від його зарплатні,

– зазначив Кордеро.

За іспанську команду Соль зіграв 38 матчів, у яких забив 9 голів та віддав 2 асисти. Форвард повертається у Київ, але може у розташуванні киян не затриматись. Головний тренер Динамо Мірча Луческу не розраховує на іспанця. Угода з динамівцями розрахована до кінця грудня 2023 року. Орієнтовна вартість гравця складає 1 мільйон євро.