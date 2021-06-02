Почему Соль не остался в Испании
Спортивный директор Тенерифе Хуан Карлос Кордеро рассказал, почему Тенерифе отпустил Франа Соля. Испанский клуб не стал продлевать аренду футболиста.
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Руководство Тенерифе хотело оставить нападающего в своем составе. Но трансфер испанцы не потянули. Причиной стала финансовая часть.
Должен вернуться в киевское Динамо. У него там очень высокая зарплата. В прошлом году мы не платили и 30% от его зарплаты,
– отметил Кордеро.
За испанскую команду Соль сыграл 38 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 2 ассиста. Форвард возвращается в Киев, но может в расположении киевлян не задержаться. Главный тренер Динамо Мирча Луческу не рассчитывает на испанца. Соглашение с динамовцами рассчитано до конца декабря 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1 миллион евро.