Телевізійний човен ледь не задавив учасників Олімпіади з тріатлону: відео скандалу

Телевізійний човен 25 липня зірвав початок змагань із тріатлону серед чоловіків на Олімпійських іграх 2020 у Токіо.

Човен занадто близько підплив до містка, з якого стартували спортсмени, через що частина з них не змогли вчасно розпочати змагання.

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При цьому човен рухалася заднім ходом і ледь не задавив декількох атлетів, які вже перебували у воді. На щастя, обійшлося без жертв.

Після фальстарту спортсмени повернулися на місток. За 10 хвилин гонка нарешті стартувала.

Відео скандалу на Олімпіаді з тріатлону

Хто став олімпійським чемпіоном

У змаганнях із тріатлону серед чоловіків перше місце посів норвежець Крістіан Блюмменфельт, срібло у британця Алекса Йї. Третім фінішував Хайден Вайлд з Нової Зеландії.