Майк Тайсон показав спільне фото з боксером, якому відкусив вухо у поєдинку

Американський боксер Майк Тайсон зустрівся із колишнім суперником на ринзі Евандером Холіфілдом. Він опублікував світлину.

Відповідним фото Майк поділився в соціальних мережах. Він пригадав "укус".

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Боксери обмінялися люб'язностями у коментарях

"Ми пройшли довгий шлях із часу бою з укусом", – написав Тайсон у коментарі до фото.

"Я тебе люблю, Майк", – відповів Холіфілд.



Спільне фото боксерів / з інстаграму Тайсона

Що відомо про славетний бій

Бій між Тайсоном і Холіфілдом отримав статус "Подія року" за версією журналу "Ринг". Письменниця і оглядачка Кетрін Данн опублікувала статтю, де критикувала Холіфілда за спірний поєдинок з Тайсоном і звинуватила ЗМІ в упередженості проти останнього.

У документальному фільмі "Тайсон" Майк заявив, що він вкусив свого суперника як помста за удари головою, які він отримав.

16 жовтня 2009 року, у шоу Опри Вінфрі, Тайсон публічно вибачився перед Холіфілдом. Евандер прийняв вибачення і пробачив Майкові.

, Тайсон та Холіфілд провели два поєдинки, у яких двічі переміг Холіфілд. Спочатку, у першому бою він здолав Майка технічним нокаутом, а у другому поєдинку Тайсон був дискваліфікований за два укуси вух Холіфілда.