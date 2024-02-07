Соответствующим фото Майк поделился в социальных сетях. Он вспомнил "укус".

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Боксеры обменялись любезностями в комментариях

"Мы прошли долгий путь со времени боя с укусом", – написал Тайсон в комментарии к фото.

"Я тебя люблю, Майк", – ответил Холифилд.



Совместное фото боксеров / из инстаграма Тайсона

Напомним, Тайсон и Холифилд провели два поединка, в которых дважды победил Холифилд. Сначала, в первом бою он одолел Майка техническим нокаутом, а во втором поединке Тайсон был дисквалифицирован за два укуса ушей Холифилда.

Что известно о знаменитом бое