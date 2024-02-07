Соответствующим фото Майк поделился в социальных сетях. Он вспомнил "укус".

Смотрите также Тотальное уныние у чемпиона: Майк Тайсон спрогнозировал победителя боя Усик – Фьюри

Боксеры обменялись любезностями в комментариях

"Мы прошли долгий путь со времени боя с укусом", – написал Тайсон в комментарии к фото.

"Я тебя люблю, Майк", – ответил Холифилд.


Совместное фото боксеров / из инстаграма Тайсона

Что известно о знаменитом бое

  • Бой между Тайсоном и Холифилдом получил статус "Событие года" по версии журнала "Ринг". Писательница и обозревательница Кэтрин Данн опубликовала статью, где критиковала Холифилда за спорный поединок с Тайсоном и обвинила СМИ в предвзятости против последнего.
  • В документальном фильме "Тайсон" Майк заявил, что он укусил своего соперника в отместку за удары головой, которые он получил.
  • 16 октября 2009 года, в шоу Опры Уинфри, Тайсон публично извинился перед Холифилдом. Эвандер принял извинения и простил Майка.