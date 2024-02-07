Відповідним фото Майк поділився в соціальних мережах. Він пригадав "укус".

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Боксери обмінялися люб'язностями у коментарях

"Ми пройшли довгий шлях із часу бою з укусом", – написав Тайсон у коментарі до фото.

"Я тебе люблю, Майк", – відповів Холіфілд.



Спільне фото боксерів / з інстаграму Тайсона

Нагадаємо, Тайсон та Холіфілд провели два поєдинки, у яких двічі переміг Холіфілд. Спочатку, у першому бою він здолав Майка технічним нокаутом, а у другому поєдинку Тайсон був дискваліфікований за два укуси вух Холіфілда.

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