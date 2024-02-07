Відповідним фото Майк поділився в соціальних мережах. Він пригадав "укус".
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Боксери обмінялися люб'язностями у коментарях
"Ми пройшли довгий шлях із часу бою з укусом", – написав Тайсон у коментарі до фото.
"Я тебе люблю, Майк", – відповів Холіфілд.
Спільне фото боксерів / з інстаграму Тайсона
Що відомо про славетний бій
- Бій між Тайсоном і Холіфілдом отримав статус "Подія року" за версією журналу "Ринг". Письменниця і оглядачка Кетрін Данн опублікувала статтю, де критикувала Холіфілда за спірний поєдинок з Тайсоном і звинуватила ЗМІ в упередженості проти останнього.
- У документальному фільмі "Тайсон" Майк заявив, що він вкусив свого суперника як помста за удари головою, які він отримав.
- 16 жовтня 2009 року, у шоу Опри Вінфрі, Тайсон публічно вибачився перед Холіфілдом. Евандер прийняв вибачення і пробачив Майкові.