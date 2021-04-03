Тайсон забив гол за молодіжку Шахтаря після ефектного пасу п'ятою: відео

Донецький Шахтар відправив свою зірку – вінгера Тайсона – у молодіжну команду. І саме гол бразильця допоміг команді перемогти молодіжну команду Ворскли.

Молодіжна команда Шахтаря вийшла вперед у матчі вже в дебюті зустрічі після помилки суперника. Гол записали на захисника полтавців Мороховця, хоча він лише підставив ногу під м'яч, який і так летів у порожні ворота.

До теми Шахтар заплатив 3,35 мільйона євро посередникам за підписання угоди зі своїми гравцями

У середині першого тайму гостям вдалося зрівняти рахунок. Кравчук вдало втік від двох суперників та пробив низом поміж ніг голкіперу.

Та у другому таймі гол Тайсона приніс перемогу "гірникам". Він отримав пас п'ятою від Капінуса та пробив в дотик по воротах.

Згодом Тайсон міг оформлювати дубль. Він вирішив перекинути Ісаєнка, який вийшов з лінії воріт. Але м'яч після його удару влучив у перекладину.

Відеоогляд матчу молодіжних команд Шахтаря та Ворскли

Варто додати, що Тайсон не єдиний гравець, якого відправили у молодіжну команду на перевиховання. У першому таймі вийшов і Владислав Вакула. Але тренерський штаб замінив його ще в середині першого тайму.

Нагадаємо, що Вакула під час зимового трансферного вікна спочатку перейшов в оренду до Десни. Але через два тижні чернігівська команда розірвала з ним угоду. А після цього півзахисник потрапив в аварію в Маріуполі. Ймовірно він був п'яним за кермом.

Щодо Тайсона, то його відправили в молодіжну команду після скандалу у матчі проти Роми в Лізі Європи. Гравець відмовився виходити на заміну, вступивши в конфлікт з головним тренером команди Луїшем Каштру.