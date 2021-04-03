Донецкий Шахтер отправил свою звезду – вингера Тайсона – в молодежную команду. И именно гол бразильца помог команде победить молодежную команду Ворсклы.

Молодежная команда Шахтера вышла вперед в матче уже в дебюте встречи после ошибки соперника. Гол записали на защитника полтавчан Мороховца, хотя он только подставил ногу под мяч, который и так летел в пустые ворота.

К теме Шахтер заплатил 3,35 миллиона евро посредникам за подписание соглашения со своими игроками

В середине первого тайма гостям удалось сравнять счет. Кравчук удачно ушел от двух соперников и пробил низом между ног голкиперу.

И во втором тайме гол Тайсона принес победу "горнякам". Он получил пас пяткой от Капинуса и пробил в касание по воротам.

Впоследствии Тайсон мог оформить дубль. Он решил перебросить Исаенко, который вышел за линию ворот. Но мяч после его удара попал в перекладину.

Видеообзор матча молодежных команд Шахтера и Ворсклы

Стоит добавить, что Тайсон не единственный игрок, которого отправили в молодежную команду на перевоспитание. В первом тайме вышел и Владислав Вакула. Но тренерский штаб заменил его еще в середине первого тайма.

Напомним, что Вакула во время зимнего трансферного окна сначала перешел в аренду в Десну. Но через две недели черниговская команда разорвала с ним соглашение. А после этого полузащитник попал в аварию в Мариуполе. Вероятно, он был пьяным за рулем.

Что до Тайсона, то его отправили в молодежную команду после скандала в матче против Ромы в Лиге Европы. Игрок отказался выходить на замену, вступив в конфликт с главным тренером команды Луишем Каштру.