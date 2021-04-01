Донецький Шахтар під час підписання угоди з двома футболістами скористався послугами посередників. За це керівництво "гірників" заплатило 3,35 мільйона євро.

Шахтар влітку 2018 року купив захисника Додо за 2 мільйони євро (дані Transfermarkt). А вже влітку 2020 року перепідписав з гравцем нову угоду на п'ять років. От тільки цього разу за підписання угоди посередник отримав від Шахтаря 3 мільйони євро. Такі дані наводить Українська асоціація футболу у своєму звіті щодо діяльності посередників.

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Підписання нової угоди з гравцем може свідчити про намагання Шахтаря вберегтися від втрати футболіста задешево. Адже в новій угоді керівництво клубу могло закласти значно більшу клаусулу – відступні при продажі футболіста. Додо після переходу в Шахтар різко додав у майстерності, а відтак і ціні. І тепер захисник оцінюється у 18 мільйонів євро

Ще 350 тисяч євро Шахтар заплатив посередникам за перепідписання угоди з Маркосом Антоніо. При цьому з півзахисником підписали нову угоду через рік після його переходу.

Послугами посередника скористався і футболіст "гірників" у перемовинах з клубом – нападник Жуніор Мораес. Але в документах офіційно вказано, що за цю послугу нічого не платили.