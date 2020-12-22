Шахтар готовий відпустити Тайсона за смішні гроші
Донецький Шахтар згоден розірвати контракт 32-річного бразильського півзахисника Тайсона, щоб він міг перейти в Інтернасьонал вже цієї зими.
Для цього бразильський клуб повинен заплатити "гірникам" 800 тисяч євро, повідомляє Internacional TimeLine.
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Раніше керівництво бразильського клубу заявляло, що в 2021 році поверне в команду Тайсона. Спочатку планувалося, що це буде влітку 2021 року, коли у нього закінчиться контракт з українським грандом, але зараз вони розглядають варіант покупки.
32-річний Тайсон неодноразово натякав, що хоче перейти в бразильський Інтернасьонал. Такі натяки він робив у соцмережах під час спілкування з друзями.
Що відомо про кар'єру Тайсона
- В Україні Тайсон потрапив саме з Інтернасьонала, перейшовши в 2010 році в харківський Металіст і виступаючи там до 2013 року, коли відбувся перехід гравця в Шахтар.
- З січня 2013 він почав виступати за Шахтар. На його рахунку 7 матчів і 1 гол за збірну Бразилії.
- У поточному сезоні Тайсон провів за Шахтар 15 матчів у всіх турнірах, де забив два м'ячі і віддав одну результативну передачу.
- Контракт футболіста з донецьким клубом розрахований до літа 2021 року, після чого він стане вільним агентом.
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