Донецький Шахтар згоден розірвати контракт 32-річного бразильського півзахисника Тайсона, щоб він міг перейти в Інтернасьонал вже цієї зими.

Для цього бразильський клуб повинен заплатити "гірникам" 800 тисяч євро, повідомляє Internacional TimeLine.

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Раніше керівництво бразильського клубу заявляло, що в 2021 році поверне в команду Тайсона. Спочатку планувалося, що це буде влітку 2021 року, коли у нього закінчиться контракт з українським грандом, але зараз вони розглядають варіант покупки.

32-річний Тайсон неодноразово натякав, що хоче перейти в бразильський Інтернасьонал. Такі натяки він робив у соцмережах під час спілкування з друзями.

Що відомо про кар'єру Тайсона