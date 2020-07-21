Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон продовжує активну підготовку до повернення на ринг. 54-річний боксер знову вразив неймовірною роботою на лапах і мішку.

Американець виклав відео у своєму Instagram. Він хоче провести декілька виставкових поєдинків, які матимуть благодійний характер.

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Підкреслимо, що у квітні Майк Тайсон оголосив про відновлення кар'єри. Тайсон закликав стежити за його тренуваннями та чекати його виходу на ринг.

Коли надійшла інформація про повернення на ринг, Тайсону стали надходити пропозиції. Наприклад, у нього була можливість виступити в лізі кулачних боїв Bare Knuckle FC, але легендарний боксер відмовився.

Останній поєдинок Тайсона відбувся 11 червня 2005 року, в ньому американець поступився ірландському боксеру Кевіну Макбрайду.

Досягнення Майка Тайсона: головне