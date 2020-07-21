"Залізний Майк" вразив шаленою підготовкою до повернення на ринг: відео
Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон продовжує активну підготовку до повернення на ринг. 54-річний боксер знову вразив неймовірною роботою на лапах і мішку.
Американець виклав відео у своєму Instagram. Він хоче провести декілька виставкових поєдинків, які матимуть благодійний характер.
Читайте також: Непереможний Мейвезер повертається: відомий суперник американця
Підкреслимо, що у квітні Майк Тайсон оголосив про відновлення кар'єри. Тайсон закликав стежити за його тренуваннями та чекати його виходу на ринг.
Коли надійшла інформація про повернення на ринг, Тайсону стали надходити пропозиції. Наприклад, у нього була можливість виступити в лізі кулачних боїв Bare Knuckle FC, але легендарний боксер відмовився.
Останній поєдинок Тайсона відбувся 11 червня 2005 року, в ньому американець поступився ірландському боксеру Кевіну Макбрайду.
Досягнення Майка Тайсона: головне
- Тайсон був абсолютним чемпіоном у важкій вазі і наймолодшим боксером, який здобув чемпіонські звання за версіями WBC, WBA і IBF. Він був першим важковаговиком, який володів поясами WBC, WBA і IBF одночасно.
- Він здобув звання WBC, коли йому було 20 років і 144 днів, відправивши в нокаут у другому раунді Тревора Бербіка.
- Наймолодший чемпіон світу у важкій вазі в історії боксу.
- Зайняв 16-те місце в рейтингу 100 найкращих боксерів усіх часів журналу "The Ring".
- Тайсон вважається одним з найкращих боксерів-важковаговиків усіх часів.