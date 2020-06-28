Тайсон іде з "Шахтаря": іноземний клуб підтвердив перемовини з футболістом
Гравець "Шахтаря" Тайсон через один сезон може покинути донецький клуб. Футболіст планує повернутися у Бразилію та виступати за "Інтернасьонал".
"Інтернасьонал" хоче повернути Тайсона
Головний тренер "Інтернасьоналя" Едуардо Куде прокоментував можливий трансфер Тайсона. Як інформує Globo, він підтвердив перемовини з 32-річним футболістом.
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"Це правда, що ми спілкувалися з Тайсоном з приводу можливого трансферу у 2021 році. Він дуже значущий гравець для "Інтернасьоналя", відмінний футболіст", – сказав тренер бразильців.
Він додав, що клуб хоче розраховувати на нього у майбутньому.
Не знаю, чи буде він у нас у 2021-у, чи буду я в клубі, але сподіваюся, нам вдасться перетнутися,
– сказав Куде.
Тайсон піде безкоштовно
Тайсон, чий контракт з "Шахтарем" добігає кінця влітку 2021, відкрито заявляє про намір змінити клуб.
Бразилець хоче провести переговори з "Інтернасьоналем" у грудні. Саме тоді футболіст має право починати домовлятися з іншими клубами про безкоштовний перехід.
Вартість футболіста складає близько 10 мільйонів євро. У цьому сезоні "гірники" начебто отримували пропозицію щодо трансферу від "Роми".
"Шахтар" буцімто вимагав близько 30 мільйонів євро. "Рома" відповіла відмовою.