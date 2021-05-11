Ф'юрі відмовляється підписувати контракт на бій з Джошуа

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа буквально завис у повітрі. Сторони уже тривалий час не можуть узгодити останні деталі поєдинку.
Ф'юрі не влаштовує контракт
Френк Уоррен, один з промоутерів Ф'юрі, розповів, чому про поєдинок з Ентоні Джошуа досі не оголошено.
До слова Бій Джошуа – Ф'юрі виглядає мертвим, – промоутер заявив про скасування поєдинку
- Зауважимо, що Едді Хірн, менеджер Джошуа, обіцяв, що в перший тиждень травня бій буде оголошено. Тепер же стало відомо, що Ф'юрі не влаштовує контракт.
У нас є контракт, який Ф'юрі не підпише. Потрібна одна річ, яка допоможе переступити цю межу – гарантії. Якщо будуть гарантії, то це не проблема. Я навіть зараз не буду говорити про те, де буде проходити бій і з ким вестимуться переговори, тому що досі це є спірним питанням,
– сказав Уоррен.
Він зауважив, що переговори про бій Джошуа – Ф'юрі ведуться вже 4 місяці. Сторону Ф'юрі не влаштовує багато пунктів контракту. Одне з них – фінансове.
"Поки ми не будемо задоволені всіма пунктами цього контракту, він не буде підписаний. Зараз нас не влаштовує багато пунктів. Це стосується і гонорару. Поки один з банків не дасть гарантію на оплату, Тайсон нічого не підпише. Це основна проблема. Сподіваємося, що ми зможемо це вирішити", – резюмував Уоррен.
Що відомо про бій Ф'юрі – Джошуа
- Як відомо, на початку березня 2021 Ф'юрі та Джошуа підписали контракт на 2 поєдинки. Однак боксери не узгодили дату та місце поєдинку.
- Боб Арум, який представляє Ф'юрі, декілька разів заявляв, що бій не відбудеться. Арум повідомляв, що Джошуа доведеться провести захист титулу WBO проти Олександра Усика.
- Натомість Ф'юрі може провести третій бій проти Деонтея Уайлдера.
- Едді Хірн повідомляв, що бій відбудеться у Саудівській Аравії. Та Арум скептично поставився до слів промоутера Джошуа. Він вважає, що бій не встигнуть організувати.