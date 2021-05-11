Ф'юрі відмовляється підписувати контракт на бій з Джошуа

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа буквально завис у повітрі. Сторони уже тривалий час не можуть узгодити останні деталі поєдинку.

Ф'юрі не влаштовує контракт

Френк Уоррен, один з промоутерів Ф'юрі, розповів, чому про поєдинок з Ентоні Джошуа досі не оголошено.

До слова Бій Джошуа – Ф'юрі виглядає мертвим, – промоутер заявив про скасування поєдинку

Зауважимо, що Едді Хірн, менеджер Джошуа, обіцяв, що в перший тиждень травня бій буде оголошено. Тепер же стало відомо, що Ф'юрі не влаштовує контракт.

У нас є контракт, який Ф'юрі не підпише. Потрібна одна річ, яка допоможе переступити цю межу – гарантії. Якщо будуть гарантії, то це не проблема. Я навіть зараз не буду говорити про те, де буде проходити бій і з ким вестимуться переговори, тому що досі це є спірним питанням,

– сказав Уоррен.

Він зауважив, що переговори про бій Джошуа – Ф'юрі ведуться вже 4 місяці. Сторону Ф'юрі не влаштовує багато пунктів контракту. Одне з них – фінансове.

"Поки ми не будемо задоволені всіма пунктами цього контракту, він не буде підписаний. Зараз нас не влаштовує багато пунктів. Це стосується і гонорару. Поки один з банків не дасть гарантію на оплату, Тайсон нічого не підпише. Це основна проблема. Сподіваємося, що ми зможемо це вирішити", – резюмував Уоррен.

Що відомо про бій Ф'юрі – Джошуа

Як відомо, на початку березня 2021 Ф'юрі та Джошуа підписали контракт на 2 поєдинки. Однак боксери не узгодили дату та місце поєдинку.

Боб Арум, який представляє Ф'юрі, декілька разів заявляв, що бій не відбудеться. Арум повідомляв, що Джошуа доведеться провести захист титулу WBO проти Олександра Усика.

Натомість Ф'юрі може провести третій бій проти Деонтея Уайлдера.

Едді Хірн повідомляв, що бій відбудеться у Саудівській Аравії. Та Арум скептично поставився до слів промоутера Джошуа. Він вважає, що бій не встигнуть організувати.



Ф'юрі – Джошуа / Інфографіка Спорт 24