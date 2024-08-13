Він знущається з тіла, розуму та душі, – Ф'юрі зізнався у залежності від "потужного наркотику"

У понеділок, 12 серпня, Тайсон Ф'юрі відсвяткував свій 36-й день народження. Він розповів, що має залежність, від якої складно відмовитися.

Британський боксер висловився про своє спортивне майбутнє. "Циганський король" раніше вже хотів завершити свою кар'єру, утім не зміг цього зробити.

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Ф'юрі не може без щоденної "дози" боксу

Колишній чемпіон світу заявив, що все через залежність. Вона має на нього більший вплив, ніж будь-який наркотик – це бокс.

"Я закохався в бокс із дитинства. Зараз мені 36 років і, ймовірно, я завершу свою кар'єру в найближчі кілька років. Я хотів піти багато разів, але мене завжди тягнуло назад. Це схоже на потужний наркотик і залежність. Я знаю, що це залежність, і я – залежна людина. Бокс – це залежність, це не мій найкращий друг. Він знущається наді мною.

Коли я приходжу в зал, він знущається з мого тіла, розуму та душі. Але після цього я відчуваю, що він доводить мене до екстазу. Кайф неймовірний. Він дає мені найбільші злети, але також і найнижчі падіння. Бокс викликає більше звикання, ніж будь-який наркотик. І ти не можеш від нього відмовитися", – заявив Ф'юрі.

. Тайсон Ф'юрі виступає на професійному рівні з 2008 року. Він був непереможним до травня 2024 року, коли поступився Олександру Усику в битві за абсолют і втратив чемпіонський пояс WBC. До цього британець здобув 34 перемоги й один бій закінчився внічию.

Нагадаємо, що 21 грудня має відбутися реванш між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком.