У цю гру вирішив зіграти й колишній чемпіон світу в другій середній вазі Карл Фроч. Він порівняв двох українських боксерів, які стали легендами у своєму виді спорту.

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Порівняння на користь чинного чемпіона

Британець розповів, хто б переміг в українському дербі між Олександром Усиком та Володимиром Кличком.

"Усик. Кличко дуже великий, сильний. Я бачив, як його побив Ентоні Джошуа, але він був не в найкращій формі. Він лежав на дивані 18 місяців і не дуже-то й намагався. Він поклав Ей Джея на підлогу, а потім чомусь перестав завдавати удари.

Кличко був великим, сильним, потужним, але Усик прижився у надважкій вазі, і він щойно побив Тайсона Ф'юрі. Не можна робити ставку проти Усика", – сказав Фроч.

Довідка. Протягом професійної кар'єри Володимир Кличко провів 69 боїв, у яких здобув 64 перемоги та зазнав 5 поразок. Олександр Усик при цьому провів 22 поєдинки – всі виграв. Вони обидва ставали олімпійськими чемпіонами.

Нагадаємо, що Кличко-молодший закінчив кар'єру двома поразками від Ф'юрі та Джошуа, натомість Усик переміг обох британців (Ей Джея двічі).