У цю гру вирішив зіграти й колишній чемпіон світу в другій середній вазі Карл Фроч. Він порівняв двох українських боксерів, які стали легендами у своєму виді спорту.
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Порівняння на користь чинного чемпіона
Британець розповів, хто б переміг в українському дербі між Олександром Усиком та Володимиром Кличком.
"Усик. Кличко дуже великий, сильний. Я бачив, як його побив Ентоні Джошуа, але він був не в найкращій формі. Він лежав на дивані 18 місяців і не дуже-то й намагався. Він поклав Ей Джея на підлогу, а потім чомусь перестав завдавати удари.
Кличко був великим, сильним, потужним, але Усик прижився у надважкій вазі, і він щойно побив Тайсона Ф'юрі. Не можна робити ставку проти Усика", – сказав Фроч.
Нагадаємо, що Кличко-молодший закінчив кар'єру двома поразками від Ф'юрі та Джошуа, натомість Усик переміг обох британців (Ей Джея двічі).