Випиває кілька пляшок пива та загоряє: Ф'юрі "наполегливо" готується до наступного поєдинку

Чемпіон світу з боксу за версією WBC Тайсон Ф'юрі під час розмови з журналістами поділився найближчими планами. "Циганський король" висловив свою думку про свій наступний бій та супертурнір чотирьох в Саудівській Аравії.

Після зриву битви за абсолют з Олександром Усиком Тайсон Ф'юрі поринув у світ розваг. Скандальний боксер продовжує відпочивати після грудневої перемоги над Дереком Чісорою.

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Ф'юрі впевнений, що світ обертається навколо нього

Під час перебування на Канарських островах "Циганський король" провів пресконференцію та відповів на найгарячіші питання. Після зриву поєдинку з Енді Руїсом та анонсованого мегафайту проти Чжан Чжилея журналісти поцікавилися у британця, з ким він проведе свій наступний бій. Проте Ф'юрі не надто переймається цим питанням.

Мене зараз не особливо цікавлять дзвінки про поєдинки і все таке. Якщо мені знайдуть опонента дуже скоро, я буду щасливий. Зараз я випиваю кілька пляшок пива кожен день і загоряю,

– розповів Ф'юрі.

Також ЗМІ запитали думку чемпіона світу стосовно грудневого супертурніру в Саудівській Аравії.

Очевидно, що багато чого говорять, але я не вірю жодному слову. Якщо промоутери дійсно збираються щось робити, то потрібно поквапитися, тому що час йде,

– сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що промоутери Тайсона Ф'юрі активно шукають йому суперника. Боб Арум обіцяв організувати бій проти китайської сенсації Чжана Чжилея. Але Джо Джойс активував опцію реваншу, а тому зірка КНР не зустрінеться влітку з "Циганським королем".

Найімовірніше, наступний бій Ф'юрі проведе на "Вемблі", який промоутери забронювали на 15 та 22 липня. Проте досі невідомо, хто вийде на ринг проти "Жадібного пуза".