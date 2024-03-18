"Тільки почав збори": Ф'юрі розповів про готовність до бою з Усиком

Тайсону Ф'юрі необхідно перемогти українця Олександра Усика для того, щоб стати абсолютним чемпіоном світу. Циганський король" розповів про свою форму за два місяці до бою

У Саудівській Аравії 18 травня відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

Читайте також "Розіб'ю йому обличчя в клітці": Тайсон Ф'юрі викликав на бій в октагон ексчемпіона UFC

Ф'юрі – про свою форму за два місяці до бою з Усиком

За два місяці до поєдинку "Циганський король" розповів про свою форму. За його словами, він буде повністю готовий до мегафайту.

"Я у дуже гарній формі. У мене залишилося 9 тижнів, так що через 9 тижнів ви можете запитати мене, чи у формі я, чи готовий.

Я тільки почав збори, буквально кілька днів тому, так що так, я точно буду у формі та готовий до бою", – сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.

Усик і Ф'юрі досі не програвали на професіональному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.