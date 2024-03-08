У п'ятницю, 8 березня, в Саудівській Аравії відбудеться великий вечір боксу. Хедлайнером події стане поєдинок між Ентоні Джошуа та Френсісом Нганну.

До теми Ентоні Джошуа виграв три бої за рік після поразки від Усика: які шанси у британця проти Нганну

Тайсон викликає Нганну на бій ММА

Для камерунця це буде лише другий бій в боксерській кар'єрі, раніше він ставав чемпіоном UFC. У першому в жовтні минулого року Френсіс непогано показав себе проти Тайсона Ф'юрі.

Британець тоді побував у нокдауні, але все ж виграв за рішенням суддів. Зрештою Нганну дозволив собі самовпевнено висловитись про Ф'юрі, але той вирішив йому різко відповісти.

Я хочу, щоб AJ побив Нганну через те, як він поводиться після того, як я допоміг йому заробити. Це божевілля, як гроші можуть змінити людей. Він був дуже скромним, коли я бився з ним, а тепер він зухвалий хлопець. Після того, як я двічі розберуся з Усиком, якщо Нганну переможе, я хочу вийти з ним у клітку в маленьких рукавичках. Тому що він говорив усяку нісенітницю, що бокс мене оберігає, а я так не думаю. Я розіб’ю йому обличчя в клітці,

– заявив Тайсон.

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Джошуа на боці Усика

Нагадаємо, що на Ф'юрі очікує бій проти Олександра Усика. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Ймовірно, переможець після цього зустрінеться із тріумфатором поєдинку Джошуа – Нганну.

До слова, сам Джошуа раніше зізнавався, що підтримає в цьому бою Усика. Ентоні не сподобалась зухвала поведінка Ф'юрі, тому він готовий підтримати українця, який двічі його переміг.