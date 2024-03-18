В Саудовской Аравии 18 мая состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Фьюри – о своей форме за два месяца до боя с Усиком

За два месяца до поединка "Цыганский король" рассказал о своей форме. По его словам, он будет полностью готов к мегафайту.

"Я в очень хорошей форме. У меня осталось 9 недель, так что через 9 недель вы можете спросить меня, в форме ли я, или готов.

Я только начал сборы, буквально несколько дней назад, так что так, я точно буду в форме и готов к бою", – сказал Фьюри.

Напомним, Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.

Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21-го поединка, а Тайсон победил в 34 боях из 35-ти, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.