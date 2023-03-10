Ультиматум Ф'юрі: "Циганський король" поставив Усика на лічильник

Епатажний чемпіон світу Тайсон Ф'юрі вважає себе найкращим боксером сучасності. Відповідно скандаліст розраховує отримати найбільший гонорар за "Бій століття".

Надмірні фінансові апетити Ф'юрі поставили під загрозу зриву бій за абсолютне чемпіонство в хевівейті. "Циганський король" вчергове довів, що для нього важливіші гроші, ніж спортивна складова.

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Надмірна жадібність Ф'юрі

Чемпіон WBC поставив умови Усику, на які він повинен погодитися. Ба більше, кожен день роздумів буде влітати в копійку українському боксеру.

"Я чую всі ці розмови про бій, що вони хочуть 50 відсотків, що Тайсон жадібний... Але з моєї точки зору, Усик, ти й твоя команда варті 30 відсотків. Погоджуйтеся, інакше бою не буде.

Якщо не погодишся, то будеш битися з Даніелем Дюбуа за кілька мільйонів доларів. Якщо хочеш заробити реальні гроші, то бийся з "Циганським королем".

Але за кожен день, починаючи з сьогоднішнього, коли ви затримуєтеся і возитеся, я збираюся віднімати один відсоток від тридцяти. Якщо ви не погодитеся – добре, бийтеся з Дюбуа за кілька мільйонів доларів. Тік-так, тік-так... Труси", – заявив Ф'юрі в Instagram.