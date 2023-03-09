Довгоочікуваний мегафайт за чотири пояси хевівейту під загрозою зриву. Представники боксерів мають чіткий дедлайн, до якого повинні владнати всі питання. Проте перемовини зайшли в глухий кут.

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Епопея з перемовинами

Промоутер українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк сподівається, що здоровий глузд переможе і поєдинок двох супербоксерів сучасності відбудеться.

"Я веду переговори з промоутерами Ф'юрі приблизно з липня минулого року. Вони почалися до того, як Усик провів другий бій з Джошуа. Усі були повністю впевнені, що він виграє, тому ми почали обговорення, і з того часу ведемо переговори. Але, на жаль, поки що тільки розмови, нічого серйозного досі не сталося.

Тому ми зараз на тому етапі, коли бій ще не узгоджений. Нічого не вирішено і дуже складно передбачити, що буде найближчим часом. Оскільки ми маємо дуже мало часу, ми перебуваємо під тиском, тому ми дійсно робимо все можливе, але зі свого боку ми відповідаємо за Усика", – сказав Красюк.

Не дивлячись на складності перемовин, Усик продовжує наполегливу підготовку до найскладнішого суперника в кар'єрі.

Він знаходиться у тренувальному таборі з грудня, тому він у чудовій формі. До приїзду в Лондон я відвідав його. У нього ідеальний психологічний та фізичний стан, він готовий до роботи. Коли він почув, що бій може бути під загрозою, він був трохи засмучений, бо готувався до найбільшого поєдинку в історії боксу в надважкій вазі,

– зауважив Красюк.

Красюк: Навіть якщо Усик отримає нуль, цього все ще не буде достатньо

За словами Красюка, Ф’юрі має непомірні фінансові апетити, які складно задовольнити.

Я можу розповісти, що я чув від Джорджа та Френка Ворренів. Не можу сказати точно, чи дійсно це наразі відбувається. Мені розповіли, що Тайсон Ф’юрі просить таку неймовірну суму, що навіть якщо Усик отримає нуль, цього все ще не буде достатньо, аби вгамувати апетити "Циганського короля". Правда це чи ні, ми розуміємо, у якому ключі розвивається ця ситуація,

– розповів промоутер Усика.