"Усик схожий на такого персонажа": Ф'юрі вирішив "підсадити на стакан" українського чемпіона

Тайсон Ф'юрі у своїй голові вже виграв чемпіонський бій проти Олександра Усика. Ба більше, "Циганський король" вже розписав дозвілля після поєдинку за абсолют.

18 травня два непереможні боксери хевівейту Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик визначать абсолютного чемпіона. Поєдинок відбудеться в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

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Ф'юрі запропонує Усику випити 10 келихів пива

Під час одного з інтерв'ю Тайсон Ф'юрі пожартував, що готовий після бою випити пива з Олександром Усика. Британець не бере до уваги весь словесний бруд, який він вилив на українця під час підготовки до поєдинку.

"У мене немає ніякої неприязні до бійців, з якими я бився або буду битися в майбутньому.

Здається, Усик порядний хлопець. Він богобоязлива людина, в якої є маленькі діти. Що ще можна зробити? Я можу уявити, як ми випиваємо по 10 келихів пива кожен, тому що він схожий на такого персонажа.

Нам потрібно на щось витратити гроші, отримані в Саудівській Аравії", – заявив Ф'юрі.

Любитель пива та зразковий сім'янин