Український титулований боксер легкої ваги Денис Берінчик зробив свій прогноз на бій Усик – Ф'юрі. Він дещо здивував своєю заявою про переможця поєдинку.

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Прогноз Дениса Берінчика

Фаворитом боксера є Олександр Усик, якого він порівняв з самураєм.

Усик переможе своєю смиренністю. Він вийде на ринг чітко та холоднокровно. Як самурай. Він зробить свою роботу. І в нього, напевно, як і в самурая, немає мети, є тільки шлях. І цей шлях він пройде,

– розповів Денис Берінчик.

Важливо! 18 травня у Сан-Дієго відбудеться також бій Берінчик – Наваррете. Боксери змагатимуться за вакантний титул WBO у легкій вазі. Медіасерс MEGOGO транслюватиме подію.

Нагадаємо, що переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу надважкої вагової категорії в епоху чотирьох поясів.