Епатажний британський боксер Тайсон Ф'юрі у вересні минулого року всьоме став батьком. 33-річна дружина "Циганського короля" Періс народила йому сина Принца Ріко.
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Радісна новина "Циганського короля"
Нещодавно британець натякнув, що у його багатодітній сім'ї очікується поповнення. Його кохана Періс опублікувала фото в білій сукні. У коментарях Ф'юрі написав, що дружина "виглядає трохи вагітною".
А згодом перепостив знімок з наступними словами:
"Мати сімох дітей. Вона все ще чарівна і міцна, як скеля. Восьмий у дорозі", – написав Ф'юрі.
Тайсон та Періс Ф'юрі чекають восьму дитину / instagram.com/tysonfury
Сім'я Тайсона Ф'юрі
- Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі та Періс знайомі з 16-ти років. У 2008 році пара узаконила свої стосунки в офіційному шлюбі.
- Оскільки Періс одружилася в 19 років, то вона не встигла здобути вищу освіту, присвятивши себе сім'ї. Проте, дружина Ф'юрі дуже відома медійна особа у Великій Британії. Вона активно веде соцмережі та ділиться подробицями побуту зіркової сім'ї.
- Цікаво, що Періс також походить з циганського роду.
- У пари наразі семеро дітей: дочки Венесуела (14 років), Валенсія (6 років) та Атіна (2 роки), а також сини Принц Джон Джеймс (12 років), Принц Тайсон Люк (7 років), Прінс Адоніс Амазайя (5 років) та Принц Ріко (пів року).
- "Циганський король" сподівається, що сини продовжать боксерську династію Ф'юрі.