Чемпіон світу з боксу за версією WBC Тайсон Ф'юрі зробив неочікувану заяву про реванш з американцем Деотнеєм Уайлдером. Британський спортсмен розповів, що третій поєдинок з Уайледром не відбудеться.

Ф'юрі відмовляється від реваншу через дату бою

Британський чемпіон світу заявив, що втомився чекати бою з Уайлдером, який попросив перенести дату поєдинку. Про це повідомляє The Athletic.

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"Я хотів знову розмазати Уайлдера – це був би найшвидший і простий для мене бій. Але він і його команда все не могли визначитися з датою. Не дуже вони і хотіли битися з лінійним чемпіоном", – сказав Тайсон.

Ф'юрі розповів, що він пішов назустріч Уайлдеру та погодився, щоб бій пройшов 19-го грудня. Вдруге переносити поєдинок Тайсон не хоче.

Вони просили мене перенести бій на грудень – я погодився провести поєдинок 19 грудня. Потім вони знову спробували перенести бій, вже на наступний рік. Я тренувався. Я був готовий. Але коли вони попросили перенести бій з 19 грудня на наступний рік, це було вже занадто. Я йду далі,

– заявив Ф'юрі.

Чи означає заява Тайсона Ф'юрі, що бій з Уайлдером не відбудеться – не відомо. У контракті боксерів на бій була опція реваншу, якою Уайлдер і скористався.

Ф'юрі – Уайлдер: головне про бій

Перша зустріч боксерів відбулася 1-го грудня 2018 року. Бій завершився нічиєю, хоча Тайсон побував у важкому нокдауні. Уайлдер зберіг титул чемпіона світу за версією WBC.

Перед другим поєдинком боксери успішно провели декілька проміжних боїв.

Перший реванш між Ф'юрі та Уайлдером відбувся 22 лютого 2020 року. Ф'юрі завершив бій на свою користь вже у сьомому раунді. Тайсон переміг технічним нокаутом.

Уайлдер зазнав першої поразки в кар'єрі та втратив чемпіонський пояс.