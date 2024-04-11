Божевільні гроші: Тайсон Ф'юрі зізнався, який гонорар йому пообіцяли за 10 поєдинків
Джерело:Boxingnews 24
Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі забув про свою обіцянку завершити кар'єру найближчим часом. Британець отримав від саудитів спокусливу фінансову пропозицію, від якої не зміг відмовитися.
Організатор "бою століття" Турки Аль аш-Шейх запропонував Тайсону Ф'юрі контракт на 10 поєдинків. Якщо "Циганський король" виконає умови угоди, то стане найбагатшим боксером світу.
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Фантастична пропозиція для Ф'юрі
Британець був на сьомому небі від пропозиції саудівських шейхів. Можливість стати мільярдером затьмарила усі попередні заяви "Жадібного пуза".
Це просто неймовірно. Я на шляху до того, щоб стати першим мільярдером у боксі. І, звісно, я хочу цей мільярд доларів. Я далеко не найдешевший боксер, я дорогий боксер, ймовірно, найбільш оплачуваний у боксі,
– заявив Ф'юрі.
Після такої щедрої пропозиції "Циганський король" заявив, що й надалі буде співрацювати з Саудівською Аравією, щоб отримувати найбільші гонорари у світі.
Марнотратство чи розрахунок
- Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі ледь не провалив бій проти дебютанта Френсіса Нганну. Імідж непереможного бійця похитнувся після нокдауну, в якому побував британець.
- Експерти зазначають, що після Володимира Кличка Ф'юрі не зустрічався з серйозними суперниками. Існує думка, що для британця спеціально підбирали слабких суперників: Нганну, Вайт, Чісора.
- Починаючи з 2018 року Ф'юрі провів десять поєдинків. Якщо він буде виступати в тому ж графіку, то контракт з саудитами на 10 боїв закінчиться у 2030 році. Тоді "Циганському королю" виповниться 41 рік.
- Поставити крапки над "і" повинен бій за абсолют з Олександром Усиком. Цей поєдинок дасть відповідь, хто справжній король хевівейту.