Божевільні гроші: Тайсон Ф'юрі зізнався, який гонорар йому пообіцяли за 10 поєдинків

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі забув про свою обіцянку завершити кар'єру найближчим часом. Британець отримав від саудитів спокусливу фінансову пропозицію, від якої не зміг відмовитися.

Організатор "бою століття" Турки Аль аш-Шейх запропонував Тайсону Ф'юрі контракт на 10 поєдинків. Якщо "Циганський король" виконає умови угоди, то стане найбагатшим боксером світу.

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Фантастична пропозиція для Ф'юрі

Британець був на сьомому небі від пропозиції саудівських шейхів. Можливість стати мільярдером затьмарила усі попередні заяви "Жадібного пуза".

Це просто неймовірно. Я на шляху до того, щоб стати першим мільярдером у боксі. І, звісно, я хочу цей мільярд доларів. Я далеко не найдешевший боксер, я дорогий боксер, ймовірно, найбільш оплачуваний у боксі,

– заявив Ф'юрі.

Після такої щедрої пропозиції "Циганський король" заявив, що й надалі буде співрацювати з Саудівською Аравією, щоб отримувати найбільші гонорари у світі.

Марнотратство чи розрахунок