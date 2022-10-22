На початку грудня Тайсон Ф'юрі повернеться на ринг вперше за сім місяців. У квітні "Циганський король" здолав Ділліана Вайта, захистивши чемпіонський пояс WBC у надважкій категорії.

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Очікується, що Тайсон ще рік буде боксувати та може зустрітися з Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу. Втім Ф'юрі вже розмірковує над тим, чим займатись окрім боксу.

Стало відомо, що спортсмен планує купити футбольний клуб. Мова про команду третього дивізіону англійського футболу Моркам. Тайсон вже інвестував гроші у команду, а тепер має більш амбітні плани.

Думаю купити Моркам, вони зараз у Лізі 1. Ось я і подумав інвестувати в них кілька мільйонів. Подарувати, щоб вони могли піднятися вище. Мені запропонували купити цей клуб. Хоча, правду кажучи, мені там і так належать усі тренувальні об'єкти і навіть зал. Тож може ви розмовляєте з майбутнім власником клубу,

– заявив Ф'юрі.

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Чісора замість Усика

Нагадаємо, що Усик повторно здолав Джошуа у серпні цього року та захистив пояси WBA, WBO та IBF. Ф'юрі у свою чергу вже оголосив, що 3 грудня буде битися із Дереком Чісорою.

Для Ф'юрі це буде третій поєдинок проти Чісори. Обидва попередніх (2011 та 2014) Тайсон виграв. До слова, промоутер "Циганського короля" допустив, що бій з Усиком може пройти у березні наступного року.