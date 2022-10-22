Олександр Усик розповів, що думає про таке рішення Тайсона Ф'юрі побитись із Дереком Чісорою. Хоча до 20 жовтня було багато чуток про поєдинок проти українця або Ентоні Джошуа.

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Усик: Взагалі нічого не думаю

ЗМІ не сильно вели мову про Чісору. Усик поспілкувався з пресою на благодійному заході у Каліфорнії (США), який організував фонд Олександра на підтримку України. На цій урочистій події боксер отримав спеціальний синьо-жовтий пояс WBC.

Взагалі нічого не думаю з приводу цього бою. Тайсон Ф’юрі зійшов з розуму,

– з посмішкою відповів Усик.

Зверніть увагу! Третя зустріч Ф'юрі – Чісора відбудеться 3 грудня 2022 року на стадіоні футбольного клубу Тоттенхем, де раніше вперше боксували між собою Усик та Джошуа.

Трилогія Ф'юрі – Чісора