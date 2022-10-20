Ще у вересні Берінчик підтвердив інформацію, що він проведе бій проти володаря титулу EBU Івана Менді. Тоді ж він вказав, що сам бій відбудеться 26 листопада в Лондоні. Але плани дещо змінилися.

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20 жовтня боксер Тайсон Ф'юрі оголосив, що свій наступний поєдинок він проведе проти Дерека Чісора. Цей бій відбудеться 3 грудня в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем". І саме в андеркарті цього бою Берінчик проведе свій поєдинок проти Менді. Цю інформацію повідомив інсайдер Рейнальд Трансард, а Берінчик зробив репост.

Свій попередній бій Берінчик провів у грудні 2021 року, коли переміг росіянина Ісу Чанієва та захистив чемпіонський пояс WBO International.

Його суперник востаннє виходив на ринг у квітні 2022 року. Тоді Менді здобув вакантний пояс EBU, перебоксувавши італійця Джанлуку Челью.