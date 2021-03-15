Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа підписали контракт на два бої, – ЗМІ

Джерело:ESPN
Британські боксери Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа підписали угоду про проведення двох поєдинків. Місця і дати боїв поки не визначені.
Згідно з контрактом, кожен з боксерів заробить по 100 мільйонів фунтів (близько 138 мільйонів доларів). Перший бій запланований на червень-липень цього року в Саудівській Аравії.
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Підтвердження ж контракту, над яким команди обох боксерів працювали кілька місяців, вийде вже в квітні.
Я просто відчуваю, що цей бій настільки великий, що його неважко продати. У нас вже були пропозиції від восьми або дев'яти країн: з Близького Сходу, Азії, Східної Європи та Америки. Це найбільший боксерський бій і одне з найбільших спортивних подій у світі. Це буде велика перемога для країни, яка хоче заявити про себе,
– розповів промоутер Едді Хірн.
Ф'юрі – Джошуа / Інфографіка Спорт 24