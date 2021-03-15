Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа підписали контракт на два бої, – ЗМІ

Британські боксери Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа підписали угоду про проведення двох поєдинків. Місця і дати боїв поки не визначені.

Згідно з контрактом, кожен з боксерів заробить по 100 мільйонів фунтів (близько 138 мільйонів доларів). Перший бій запланований на червень-липень цього року в Саудівській Аравії.

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Підтвердження ж контракту, над яким команди обох боксерів працювали кілька місяців, вийде вже в квітні.

Я просто відчуваю, що цей бій настільки великий, що його неважко продати. У нас вже були пропозиції від восьми або дев'яти країн: з Близького Сходу, Азії, Східної Європи та Америки. Це найбільший боксерський бій і одне з найбільших спортивних подій у світі. Це буде велика перемога для країни, яка хоче заявити про себе,

– розповів промоутер Едді Хірн.

Що раніше відомо про бій Джошуа – Ф'юрі

У середині січня WBO схвалила бій Джошуа – Ф'юрі. Всесвітня боксерська організація прийняла політичне рішення дозволити Джошуа не проводити обов'язковий захист поясу проти Олександра Усика.

Українець же начебто побореться з Джо Джойсом за тимчасовий титул чемпіона WBO.

Менеджер Ф'юрі, Френк Уоррен, повідомляв, що Тайсон та Ентоні зустрінуться вже у травні. Боб Арум, ще один промоутер Ф'юрі, поспішив повідомити, що переговори майже завершені.

Від поєдинку Джошуа – Ф'юрі залежить майбутній бій Усика. Олександр Красюк, промоутер українця, заявив, що поєдинок Усика проти Джойса не оголосять поки не буде повідомлено про бій між Джошуа та Ф'юрі.



Ф'юрі – Джошуа / Інфографіка Спорт 24