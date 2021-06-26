Ф'юрі – Уайлдер 3: гаряче промо запеклого бою – відео

Зірки важкого дивізіону британець Тайсон Ф'юрі та американець Деонтей Уайлдер проведуть третій бій. Ф'юрі та Уайлдер зустрінуться вже у другому реванші.

Гаряче промо бою

Попередній бій між Ф'юрі та Уайлдером відбувся у лютому 2020 року. Тайсон відібрав у Деонтея титул чемпіона світу за версією WBC, після чого відмовлявся провести реванш.

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Однак у травні 2021 року суд зобов'язав Тайсона дати реванш. Боксери швидко домовилися про третій бій, який відбудеться у США 24 липня.

Промоутерська компанія Top Rank, яка організовує поєдинок, опублікувала промо бою.

Також Top Rank оголосила про старт продажу квитків. Вартість квитків – від 400 до 8 тисяч доларів.

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