Тайсон Ф'юрі дав невтішний прогноз на бій Усик – Джойс

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі дав невтішний прогноз на потенційний бій між Олександром Усиком та Джо Джойсом. Ф'юрі вважає, що Усик програє Джойсу.

Джойс легко зупинить Усика

Володар поясу WBC переконаний, що Джойс легко зупинить 34-річного Усика.

До слова Усик пояснив, чому бій з Джойсом ризикований

Джойс легко зупинить Усика. Не думаю, що Усик зараз представляє таку ж загрозу, як декілька років тому. Коли він бився у першій важкій вазі, він був хороший. У нього було два бої у важкій вазі, і в обох він старався з усіх сил,

– сказав Тайсон.

На думку Ф'юрі, Усик не виглядав добре у дебютному бою у важкій вазі проти Чаза Віззерспуна. Також Тайсона не вразив поєдинок Усика проти Дерека Чісори.

"Я думаю, що великий Джо переступить через нього. Це буде як бій середньоваговиків, тільки у важкій категорії. Мені здається, що Джо його приб'є", – зазначив Ф'юрі.

Як він буде стримувати великого Джо?

Усика зустрічався з Джойсом на любительському рівні. Тоді Олександр впевнено виграв по очках. Ф'юрі ж вважає, що за 12 раундів у Джойса буде більше шансів.

"Я навіть не знаю, скільки часу зараз б'ються в аматорському боксі, але коли я там виступав, було 4 раунди по 2 хвилини. Думаю, зараз вони б'ються 3 раунди по 3 хвилини. Так що це не професійний бій. Коли у тебе є 12 раундів, щоб когось розмазати, тобі не вдасться тікати і набирати очки то тут, то там", – сказав британець.

Ф'юрі додав, що Усик не зміг стримувати Дерека Чісору через габарити останнього. Відтак, в українця можуть бути проблеми з Джойсом.

"То як, чорт забирай, він буде стримувати великого Джо з ростом 205 сантиметрів і вагою майже 127 кілограмів протягом 12 раундів по три хвилини? Це нерівний бій", – резюмував Тайсон.

На кону потенційного бою Усик – Джойс може бути титул тимчасового чемпіона WBO. Поки сторони не домовилися про поєдинок.



Усик – Джойс / Інфографіка Спорт 24​