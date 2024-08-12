Американська баскетболістка встановила унікальний олімпійський рекорд, який складно буде побити

У неділю, 11 серпня, закінчилися XXXIII літні Олімпійські ігри в Парижі. Останній комплект медалей на турнірі розігрувався у фінальному матчі з баскетболу між жіночими збірними Франції та США.

Американки здобули мінімальну перемогу з рахунком 67:66. Це дозволило їхній країні в останній момент випередити Китай та виграти загальний медальний залік на Олімпіаді-2024.

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Легендарний рекорд

Окрім національного та командного успіху він також став особливим і на індивідуальному рівні для однієї з учасниць матчу. Йдеться про 42-річну Даяну Тауразі.

Для американки це "золото" вже шосте в кар'єрі на Олімпійських іграх. Досвідчена спортсменка стала найтитулованішою баскетболісткою в історії Олімпіад.

Раніше Тауразі ставала чемпіонкою в Афінах-2004, Пекіні-2008, Лондоні-2012, Ріо-2016 і Токіо-2020.



Тауразі встановила баскетбольний рекорд за перемогами на Олімпіадах / Фото NBC Olympics & Paralympics

. П’ять разів олімпійською чемпіонкою з баскетболу була ще одна американка – Сью Берд.

Нагадаємо, що на Іграх у Парижі було встановлено абсолютний рекорд за перемогами на Олімпіадах і серед чоловіків. Баскетболіст Кевін Дюрант учетверте став олімпійським чемпіоном.