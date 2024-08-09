Американці здобули яскраву перемогу з рахунком 95:91. Вони здійснили неймовірний камбек, поступаючись у 13 очок перед стартом останньої чверті.

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Черговий рекорд Леброна Джеймса

Важливу роль у перемозі збірної США відіграв найрезультативніший гравець в історії баскетболу Леброн Джеймс. Він провів на майданчику трішки більше, ніж 32 хвилини та встановив унікальне досягнення.

У цьому поєдинку легендарний ветеран оформив тріпл-дабл (16 очок, 12 підбирань та 10 асистів). Він став для Леброна другим на Олімпійських іграх та четвертим загалом в історії турніру.

Таким чином, 39-річний гравець став першим баскетболістом, який оформив кілька тріпл-даблів на Олімпійських іграх. Перший він записав у свій актив на Олімпіаді-2012 в матчі проти Австралії.

Довідка. Інші два тріпл-дабли робили серб Лука Дончич (у 2021 році) та представник СРСР Алєксандр Бєлов (у 1976 році).

Дивіться відеоогляд матчу США – Сербія

Зазначимо, що у фіналі Олімпійських ігор-2024 з баскетболу зустрінуться збірні Франції та США. Матч відбудеться 10 серпня та розпочнеться о 22:30 за київським часом.