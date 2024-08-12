Американки одержали минимальную победу со счетом 67:66. Это позволило их стране в последний момент опередить Китай и выиграть общий медальный зачет на Олимпиаде-2024.

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Легендарный рекорд

Кроме национального и командного успеха он также стал особенным и на индивидуальном уровне для одной из участниц матча. Речь идет о 42-летней Даяне Таурази.

Для американки это "золото" уже шестое в карьере на Олимпийских играх. Опытная спортсменка стала самой титулованной баскетболисткой в истории Олимпиад.

Ранее Таурази становилась чемпионкой в Афинах-2004, Пекине-2008, Лондоне-2012, Рио-2016 и Токио-2020.



Таурази установила баскетбольный рекорд по победам на Олимпиадах / Фото NBC Olympics & Paralympics

К слову. Пять раз олимпийской чемпионкой по баскетболу была еще одна американка – Сью Берд.

Напомним, что на Играх в Париже был установлен абсолютный рекорд по победам на Олимпиадах и среди мужчин. Баскетболист Кевин Дюрант в четвертый раз стал олимпийским чемпионом.