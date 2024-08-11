У фіналі баскетбольного турніру літньої Олімпіади-2024 у Парижі американці зустрілись з командою-господарів змагань – збірною Франції. Представники США перемогли французів та здобули золоті медалі.

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Рекорд Кевіна Дюранта

Збірна США перемогла французів у фіналі Ігор-2024 з баскетболу з рахунком 98:87. Один з гравців встановив унікальний рекорд за весь час проведення Олімпійських ігор.

Кевін Дюрант став першим баскетболістом, який здобув чотири золотих медалі в історії олімпійського турніру з баскетболу. До цього американець вигравав "золото" Олімпади у Лондоні-2012, Ріо-2016 та Токіо-2020.

35-річний спортсмен також набрав найбільшу кількість очок за всю історію олімпійської збірної США та став найтитулованішим гравцем в американському баскетболі.

Нагадаємо, що один з баскетболістів, який представляє американську збірну встановив рекорд на літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Це форвард Лос-Анджелейс Лейкерс та збірної США – Леброн Джеймс.